Глава Счетной палаты выступила за повышение пенсионного возраста в России
5 июня 2017, 20:05Общество
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Глава Счетной палаты Татьяна Голикова прокомментировала тему повышения пенсионного возраста в России.
Тема повышения пенсионного возраста стала широко и остро обсуждается в России. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова высказала свое мнение по этому поводу.
Она уверена, что это надо было сделать давно. Среди аргументов она привела следующий довод: нужно учитывать не только продолжительность жизни россиян, но и степень их работоспособности.
Голикова считает, что параметры трудоспособности пенсионеров гораздо выше, чем они сейчас зафиксированы на планке 55 и 60 лет - для женщин и мужчин соответственно. Также она убеждена, что данная мера приведет к сбалансированности средств пенсионного фонда, сообщает газета «Известия».
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