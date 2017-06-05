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Глава Счетной палаты выступила за повышение пенсионного возраста в России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Глава Счетной палаты выступила за повышение пенсионного возраста в России

5 июня 2017, 20:05Общество
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