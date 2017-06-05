От 5 до 30 тысяч рублей может уйти на утилизацию каждого дерева после урагана в Нижнем Тагиле

Утилизация одного дерева может стоить от 5 до 30 тысяч рублей. Надо не просто спилить дерево, его надо распилить, убрать ветки. Причем это надо еще куда-то деть, полигон ТБО деревья эти не принимает. Их нужно транспортировать, утилизировать. Это тоже расходы заметил Константин Захаров.