От 5 до 30 тысяч рублей может уйти на утилизацию каждого дерева после урагана в Нижнем Тагиле
5 июня 2017, 17:05Общество
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В Нижнем Тагиле прошло совещание по вопросам устранения последствий урагана. На нем присутствовали ВРИО губернатора Евгений Куйвашев, Сергей Носов и заместитель главы города по ЖКХ Константин Захаров.
Сюжеты: Нижний Тагил
На совещании обсудили вопрос по утилизации поваленных стихией деревьев.
Утилизация одного дерева может стоить от 5 до 30 тысяч рублей. Надо не просто спилить дерево, его надо распилить, убрать ветки. Причем это надо еще куда-то деть, полигон ТБО деревья эти не принимает. Их нужно транспортировать, утилизировать. Это тоже расходы заметил Константин Захаров.
Также было сказано, что помимо расходов на утилизацию деревьев, предстоят существенные затраты на восстановление тротуарной плитки и газонов.
Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017
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