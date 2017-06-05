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От 5 до 30 тысяч рублей может уйти на утилизацию каждого дерева после урагана в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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От 5 до 30 тысяч рублей может уйти на утилизацию каждого дерева после урагана в Нижнем Тагиле

5 июня 2017, 17:05Общество
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