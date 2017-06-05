Пенсионерке из Нижнего Тагила незаконно начисляли платежи за коммунальные услуги
5 июня 2017, 18:00Общество
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В Нижнем Тагиле прокуратура провела проверку по обращению пенсионерки, которая пожаловалась на незаконное начисление платы за коммунальные услуги и пени за несвоевременную оплату со стороны ООО «Управление».
Сюжеты: Нижний Тагил
Установлено, что пенсионерке приходили с 2014 года счета на оплату услуг данной организации, хотя на тот момент договор с организацией уже был расторгнут. Соответственно, никаких услуг не оказывалось.
Прокуратура Ленинского района обратилась в суд с исковыми требованиями о восстановлении прав заявительницы. Суд иск удовлетворил. Пенсионерка получит компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, сообщает надзорное ведомство.
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