Российские чиновники не будут отчитываться о своих аккаунтах в интернете

Чиновникам разрешат не предоставлять отчеты, как это планировалось ранее, о своих блогах и аккаунтах в социальных сетях, об этом сообщает газета «Известия». Эта поправка не коснется тех госслужащих, на которых поступали жалобы в связи с нарушениями ими требований к служебному поведению.