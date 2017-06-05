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Штрафы до 500 000 рублей грозят нарушителям правил пожарной безопасности: 15 лиц уже задержано в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Штрафы до 500 000 рублей грозят нарушителям правил пожарной безопасности: 15 лиц уже задержано в Нижнем Тагиле (ФОТО)

5 июня 2017, 19:30ОбществоЕкатерина Малых
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