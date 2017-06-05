Штрафы до 500 000 рублей грозят нарушителям правил пожарной безопасности: 15 лиц уже задержано в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Сотрудники пожарной службы Нижнего Тагила рассказали сегодня, 5 июня, представителям садовой общественности о требованиях к технике пожарной безопасности и ответственности за её нарушение.

Существует статья 20.4 КоАП РФ, которая значится как «нарушение требований пожарной безопасности». Она влечёт за собой ответственность в виде предупреждения или штрафа.

Ответственность последует за отсутствие средств пожаротушения, за загороженность подъезда к строениям. Также за несоответствие построек на участке с заявленной документацией, сжигание сухой травы ближе чем 50 метров от сооружений и зданий.

Предупреждение или наложение административного штрафа на физических лиц от 1 000 до 1 500 рублей;

На должностных лиц: от 6 000 до 15 000 рублей;

На юридические лица: от 150 000 до 200 000 рублей.

Однако те же действия, но совершённые на территории особого противопожарного режима предусматривают наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей пояснили в пожарной службе Нижнего Тагила.

На должностных лиц: от 15 000 до 30 000 тысяч рублей;

На юридические лица: от 400 000 до 500 000 рублей.

В этом году мы проводили рейды патрульно-контрольных служб для выявления граждан, которые занимаются сжиганием сухой растительности без соблюдения правил пожарной безопасности. К административной ответственности привлечены 15 лиц. Из низ 3 должностных лица и 12 граждан сообщили в пожарной службе Нижнего Тагила.