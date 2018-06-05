14 домов в Екатеринбурге останутся без газа и воды на время проведения ЧМ-2018
5 июня, 10:45Общество
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В 14 домах жилого комплекса «Западный» города Екатеринбург будет приостановлена подача газа на месяц. Это связано с проведением ЧМ- 2018.
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В объявлениях, которые появились на подъездах домов, сказано, что газа в некоторых домах не будет в период с 15 июня по 15 июля. Дома находятся в пределах зоны повышенных мер безопасности на время массовых международных мероприятий.
Кроме приостановки подачи газа, работа опасных производств также будет прекращена. Такие меры продиктованы указом президента России Владимира Путина от 9 мая 2017 года.
Нам пришло поручение от Ростехнадзора. Значит, будем его исполнять. Нельзя проводить газовые работы в период введения особых мер безопасности. Значит, не будем проводить уверяют в управляющей компании жилого комплекса.
Вместе с газом отключат и горячую воду, сообщает «Комсомольская правда».
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