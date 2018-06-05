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14 домов в Екатеринбурге останутся без газа и воды на время проведения ЧМ-2018
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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14 домов в Екатеринбурге останутся без газа и воды на время проведения ЧМ-2018

5 июня, 10:45Общество
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