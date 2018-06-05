Дело банды Ровшана Джаниева будет рассмотрено в суде Нижнего Тагила (ВИДЕО)

Следствие по делу так называемой «банды Джаниева», завершилось и передано в суд для рассмотрения по существу. Изначально материалы должен был рассматривать Свердловский областной суд, однако он в ходе предварительных слушаний передал дело в Тагилстроевский суд Нижнего Тагила.

Как сообщает Znak.com, обвиняемыми являются 13 человек, которые, по версии следствия, на протяжении нескольких лет занимались бандитизмом, вымогательством, разбоем и похищениями на территории Нижнего Тагила.

Нейтрализовали банду сотрудники полиции Екатеринбурга в августе 2016 года. Екатеринбургские следователи предполагали, что в нижнетагильских правоохранительных органах работал осведомитель банды, потому операция по задержанию готовилась в тайне.