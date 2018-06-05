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Директор УК из Екатеринбурга попадёт под суд за присвоение 65,2 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Директор УК из Екатеринбурга попадёт под суд за присвоение 65,2 млн рублей

5 июня, 09:00Общество
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