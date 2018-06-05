Директор УК из Екатеринбурга попадёт под суд за присвоение 65,2 млн рублей

Следствие установило, что с июня 2015 года по декабрь 2016 года директор указанной управляющей компании занимался подделкой протоколов общих собраний, а также бюллетеней для голосования за выбор управляющей компании. Благодаря полученным незаконным путём подписям директору перешло право управления 111 многоквартирными домами в Орджоникидзевском районе.

Затем обвиняемый предоставил фиктивные платежные документы и похитил деньги, которые жильцы вносили на счёт управляющей компании за коммунальные услуги. На счету было более 65,2 миллионов рублей, передаёт пресс-служба прокуратуры региона.

В результате мошенничества с использованием служебного положения был нанесен ущерб ресурсоснабжающей компании. 4 июня уголовное дело было передано в Орджоникидзевский суд Екатеринбурга.