Фабрика «9 островов» в Верхней Пышме оштрафована за мигрантов без патента на работу
Кондитерская фабрика «9 островов» оштрафована на 750 тыс. рублей за привлечение к работе иностранцев, у которых не было разрешения на работу в РФ.
В ходе прокурорской проверки в Верхней Пышме установлено, что на кондитерском предприятии «9 островов» работали три иностранца, у которых не было разрешения на работу в Российской Федерации.
Иностранные граждане работали кондитерами, то есть были допущены к работе с готовой продукцией.
Таким образом, компания нарушила ст. 13 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Прокуратура Верхней Пышмы возбудила административное дело. По результатам его рассмотрения компания «9 островов» получила штраф в размере 750 тыс. рублей.
По информации пресс-службы прокуратуры Екатеринбурга, в настоящее время иностранные граждане получили патенты на право осуществления трудовой деятельности на территории РФ.
Напомним, что недавно одной из жительниц Нижнего Тагила продали торт с плесенью в магазине «9 островов».
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