Фабрика «9 островов» в Верхней Пышме оштрафована за мигрантов без патента на работу

В ходе прокурорской проверки в Верхней Пышме установлено, что на кондитерском предприятии «9 островов» работали три иностранца, у которых не было разрешения на работу в Российской Федерации.

Иностранные граждане работали кондитерами, то есть были допущены к работе с готовой продукцией.

Таким образом, компания нарушила ст. 13 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Прокуратура Верхней Пышмы возбудила административное дело. По результатам его рассмотрения компания «9 островов» получила штраф в размере 750 тыс. рублей.

По информации пресс-службы прокуратуры Екатеринбурга, в настоящее время иностранные граждане получили патенты на право осуществления трудовой деятельности на территории РФ.