Гнилые фрукты и пустые полки: тагильчане жалуются на «Пятерочку» (ФОТО)

Женщина опубликовала фотографии с пустыми полками и гнилыми овощами и фруктами, сделанные в магазине по указанному адресу.

В своем отзыве она призывает руководство магазина обратить внимание на недобросовестное выполнение служебных обязанностей сотрудниками супермаркета.

Привожу его в качестве примера двойных стандартов руководства Нижнетагильского кластера. Этот магазин у них любимчик, но вот что происходит там на самом деле пишет покупательница.

Автор отзыва утверждает, что администрация других отделов данной сети уже была бы уволена или лишена премии за подобные нарушения.

Ранее тагильчане рассказывали, что кассир торговой сети «Пятерочка» продала детское питание с истекшим сроком годности.