Кадровый военный полковник Виктор Теряев возглавил МЧС по Свердловской области

Как пишет ZNAK, Теряев родился в Тюменской области в 1968 году. В 1989 году он окончил Тюменское военно-инженерное командное училище по специальности «Эксплуатация машин инженерного вооружения». В 1997 году Теряев закончил техникум по специальности «Пожарная безопасность». На этом он не остановился и продолжил обучение уже в университете по специальности «Юриспруденция». В 2013 году окончил Академию Государственной противопожарной службы.