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Кадровый военный полковник Виктор Теряев возглавил МЧС по Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Кадровый военный полковник Виктор Теряев возглавил МЧС по Свердловской области

5 июня, 11:25Общество
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