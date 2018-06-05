Кадровый военный полковник Виктор Теряев возглавил МЧС по Свердловской области
Владимир Путин назначил нового начальника ГУ МЧС РФ по Свердловской области. Им стал полковник Виктор Теряев.
Виктор Теряев заменил на посту генерал-майора Андрея Зеленского, который покинул пост по собственному желанию еще в 2017 году.
Как пишет ZNAK, Теряев родился в Тюменской области в 1968 году. В 1989 году он окончил Тюменское военно-инженерное командное училище по специальности «Эксплуатация машин инженерного вооружения». В 1997 году Теряев закончил техникум по специальности «Пожарная безопасность». На этом он не остановился и продолжил обучение уже в университете по специальности «Юриспруденция». В 2013 году окончил Академию Государственной противопожарной службы.
Помимо этого, Теряев является кадровым военным. В МЧС он работает с 1993 года. С 2015 года занимал должность первого заместителя начальника ГУ МЧС РФ по Тюменской области.
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