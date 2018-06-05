Крыша Нижнетагильского драматического театра восстановлена на 50%
5 июня, 21:00Общество
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Работы по восстановлению кровли Нижнетагильского драматического театра выполнены более чем на 50%.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам замдиректора театра по АХЧ Ильи Раенока, каждый день 8-10 кровельщиков и плотников работают на объекте. На данный момент завершены все работы по демонтажу конструкций, и восстановлена стропильная система.
Сейчас идут работы по восстановлению слуховых окон, утеплению кровли и монтажу обрешетки. Если погодные условия позволят, то ремонт будет завершен в течение двух недель, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Напомним, что крышу с драматического театра снесло во время грозы 20 мая. Ремонтные работы проводятся в рамках гарантийного ремонта.
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