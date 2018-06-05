Покупка квартиры: почему лучше приобретать недвижимость через агентство?

Эти и другие вопросы вам поможет решить агентство недвижимости. Риэлторы помогут вам с подбором квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке.

У специалистов есть база данных квартир, выставленных на продажу, которая постоянно расширяется. Благодаря этому всегда есть возможность в кратчайший срок подобрать квартиру, отвечающую всем требованиям покупателя.

Кроме того, агентства проверяют недвижимость в своей базе данных с юридической стороны. Риск оказаться на улице спустя время после заключения сделки из-за неправильно оформленных документов существенно снижается. В вашей новой квартире не окажутся прописанными солдаты срочной службы, пациенты медицинских учреждений, несовершеннолетние дети и т. д., которых продавец почему-то «забыл» выписать с жилплощади.

Зачастую агентства недвижимости сотрудничают с банками. Поэтому при покупке квартиры в ипотеку можно подобрать наиболее выгодный и удобный вариант.

Например, подобрать лучший вариант для покупки квартиры в Нижнем Тагиле можно по ссылке https://tagil.etagi.com/realty/.

Риэлторское агентство упрощает выбор и процесс приобретения квартиры. Однако, чтобы не стать жертвой мошенников в сфере покупки недвижимости, то при выборе агентства стоит обратить внимание на несколько аспектов:

стаж работы компании. Большой стаж говорит об опытности и успешности агентства, предоставляющего услуги;

количество сотрудников в штате. Большой штат говорит о стабильности компании;

стоимость услуг. Она не должна быть явно завышена или занижена;

наличие официального интернет-ресурса. Сайт должен быть тщательно проработан и содержать сведения о контактах, сотрудниках, предложениях и объектах риэлторского агентства;

офис агентства. Немаловажную роль играет месторасположение и внутренняя обстановка помещения;

наличие сертификата. Общественная деятельность, то есть членство в различных объединениях, например, «Российская гильдия риэлторов» (РГР).

отзывы о компании. Стоит узнать мнение других людей, которые ранее пользовались услугами агентства.