Родители привлечены к ремонту протекающей крыши детского сада в поселке Висим (ФОТО)

В детском саду № 18 поселка Висим в Пригородном районе проходило родительское собрание, одним из вопросов которого стала текущая крыша в данном дошкольном учреждении. На собрание были приглашены родители, чьи дети посещают этот детский сад.

По итогам собрания было решено проводить ремонт протекающей крыши силами родителей воспитанников детского сада.

Подрядчиков нанимать, видимо, не хотят. Большинство родителей согласились с заведующей, что крышу в детском саду будут ремонтировать своими силами. То есть для ремонта крыши в детском саду будет задействована мужская половина семей: придут папы, дедушки, братья и будут делать крышу рассказала родительница.

Информации о том, есть ли среди будущих работников люди со специальным образованием и допуском к подобным высотным работам, на данный момент нет. Получить комментарии о предстоящем ремонте от заведующей Натальи Чудиновой также не удалось: 4 июня заведующая запретила журналисту редакции TagilCity.ru присутствовать на родительском собрании.

Снимать и записывать здесь ничего не надо и нельзя. Садик - это объект повышенной опасности. Выйдете, здесь сейчас будет проходить закрытое родительское собрание. Находится вам тут нельзя. Покиньте собрание. Детский сад - это не общественное место. Посторонним сюда вход запрещен настаивала Наталья Чудинова.

Напомним, ранее руководство садика ругало родителей за обращение в СМИ по поводу проблем с крышей в учреждении. Некоторые родители даже после конфликта с заведующей готовы бороться за безопасное нахождение детей в стенах этого садика.

По поводу свисающей электропроводки с потолка заведующая на собрании пояснила, что эти провода находятся не под током, это провода от противопожарной сигнализации, они не могут замкнуть. Непонятно, пожарная сигнализация в садике вообще не работает что ли? -- говорит висимчанка.