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Родители привлечены к ремонту протекающей крыши детского сада в поселке Висим (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Родители привлечены к ремонту протекающей крыши детского сада в поселке Висим (ФОТО)

5 июня, 17:40ОбществоСветлана Белькова
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