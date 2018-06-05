Восемь сотрудников тагильской полиции получили погоны младших лейтенантов (ФОТО)

Новые звания получили восемь сотрудников полиции, которые представляют различные структуры ведомства.

Поздравляя подчиненных с торжественным событием, полковник Ибрагим Абдулкадыров отметил, что это почетно для самих сотрудников, поскольку оно присваивается Министерством внутренних дел Российской Федерации.

В адрес молодых сотрудников раздались напутственные речи с призывом равняться на достойных руководителей. Кроме того, благодарность получили руководители охраны общественного порядка, которые отличились в проведении общественных мероприятий городского масштаба, рассказали в пресс-службе МВД.

К поздравлениям присоединился ветеран полиции – полковник милиции в отставке Павел Федотовских. Он поздравил младших лейтенантов с праздником и вручил медаль «300 лет полиции» полковнику Ибрагиму Абдулкадырову.

Фото: пресс-служба МВД Нижнего Тагила