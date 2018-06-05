запись на 25.06.2018 курс «SMART MANICURE» - маникюр без режущих инструментов!

Описание курса:

На курсе Вас ждёт обширная теоретическая и практическая часть: • Строение ногтевой пластины; • Дезинфекция, ПСО, стерилизация; • Инструмент. Классификация фрез; • Индивидуальный подбор формы ногтей; • Техника аппаратного маникюра; • Выравнивание базой + Идеальное покрытие гель-лаком; • Четкие схемы работы; • Необходимый простой Дизайн; • Секрет рекламной фотографии, правила успешного поста в инстаграмм; • Практика. Отработка на типсах и 4 моделях;



Курс подойдёт новичкам, желающим обучиться профессии Мастер Маникюра с нуля, а так же начинающим и работающим мастерам, для переподготовки и исправления ошибок.



Преподаватель: Роментова Оксана

ПРОГРАММА КУРСА:

1 день : Теория.

Знакомство с аппаратом для маникюра, инструменты и материаловедение

Показ и практика : опил формы на типсах, выравнивание, покрытие гель- лаком и топом, снятие материала



2 день :

Зачёт по строению ногтей.

Показ и практика : маникюр аппаратный + выравнивание базой + покрытие гель-лаком.



3 день :

Зачёт по стерилизации и дезинфекции.

Показ и практика : маникюр аппаратный + выравнивание базой + покрытие гель-лаком с простым дизайном.



4 день :

Показ и практика :

Маникюр аппаратный + выравнивание базой + покрытие гель-лаком с простым дизайном

По окончании курса выдаётся сертификат OZA ART School.