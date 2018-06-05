запись на 25.06.2018 курс «SMART MANICURE» - маникюр без режущих инструментов!
Описание курса: На курсе Вас ждёт обширная теоретическая и практическая часть: • Строение ногтевой пластины; • Дезинфекция, ПСО, стерилизация; • Инструмент.
Описание курса:
На курсе Вас ждёт обширная теоретическая и практическая часть: • Строение ногтевой пластины; • Дезинфекция, ПСО, стерилизация; • Инструмент. Классификация фрез; • Индивидуальный подбор формы ногтей; • Техника аппаратного маникюра; • Выравнивание базой + Идеальное покрытие гель-лаком; • Четкие схемы работы; • Необходимый простой Дизайн; • Секрет рекламной фотографии, правила успешного поста в инстаграмм; • Практика. Отработка на типсах и 4 моделях;
Курс подойдёт новичкам, желающим обучиться профессии Мастер Маникюра с нуля, а так же начинающим и работающим мастерам, для переподготовки и исправления ошибок.
Преподаватель: Роментова Оксана
ПРОГРАММА КУРСА:
1 день : Теория.
Знакомство с аппаратом для маникюра, инструменты и материаловедение
Показ и практика : опил формы на типсах, выравнивание, покрытие гель- лаком и топом, снятие материала
2 день :
Зачёт по строению ногтей.
Показ и практика : маникюр аппаратный + выравнивание базой + покрытие гель-лаком.
3 день :
Зачёт по стерилизации и дезинфекции.
Показ и практика : маникюр аппаратный + выравнивание базой + покрытие гель-лаком с простым дизайном.
4 день :
Показ и практика :
Маникюр аппаратный + выравнивание базой + покрытие гель-лаком с простым дизайном
По окончании курса выдаётся сертификат OZA ART School.