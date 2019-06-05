Банк Рустама Тарико «Русский стандарт» ожидают проблемы с ликвидностью

Директор по методологии рейтингового агентства НКР Станислав Волков отметил, что организации удалось повысить прибыль из-за уменьшения резервов кредитных убытков (с 10 миллиардов рублей в 2017 году до 600 миллионов рублей в 2018 году). И это не относится к качеству кредитного портфеля, пишет lenta.ru

Управляющий директор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин поддержал это мнение.Он отметил, что все достижения банка связаны с бухгалтерией. Упали показатели операционной деятельности; денежный поток также снизился на 16 миллиардов рублей. Главным фактором роста оказались необеспеченные наличными кредиты — они возросли в пять раз и достигли 25 миллиардов рублей. Но в организации не учли кредитные резервов. Это и обеспечило повышение чистого дохода.

Также следует выделить активную концентрацию операции со связанными компаниями. В собственности банка крупный производителем водки Roust Corporation, итальянский винный дом Gancia и кредитное бюро «Русский стандарт». Хохрин подчеркнул такую подозрительную систему. Кредитование на 18 миллиардов рублей - это третье по значимости направление работы банка после оформления карт и кредитов.

Это может навлечь проблемы с ликвидностью уже к концу текущего года, так как в организации нет баланса между датами погашения долгосрочных активов и кратковременных обязательств. Отсутствует благополучие и во всей группе. Просто об этом не говорят.

Но по данным отчетность банка по МСФО показала результаты, которые по итогам 2018 года удалось достичь компании, входящая в группу Roust Corp. Так, алкогольный бизнес, которым владеет Рустам Тарико столкнулся с проблемами. — он не приносит прибыли. EBITDA компании равняются 6,5 миллиардам рублей, а обязательства — только 94,7 миллиарда рублей. Убыточность достигла 737 миллионов рублей.

Эксперты полагают,что Roust Corp не сможет выплатить дивиденды акционерам. Два года назад бермудская компания Тарико также потерпела дефолт по нотам на 545 миллионов долларов. В залоге по нотам по нотам — 49% акций «Русского стандарта». На сегодняшний день их владельцы не могут получить ни купонов, ни акций, вопреки доходу банка.