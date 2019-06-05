Роспотребнадзор в России: защитник или нападающий?

Как сообщает глава Роспотребнадзора Анна Попова, задача сотрудников ведомства — «вовремя реагировать на те угрозы, которые еще не наступили» и которые сотрудники РПН «с учетом знаний и интеллекта могут предотвратить». Фактически РПН занимается контролем за соблюдением санитарных норм в заведениях общепита, выявляет фальсификат на прилавках магазинов и ведет деятельность, направленную на безопасность здоровья граждан. В частности, недавно РПН предупредил россиян об опасности купания в фонтанах.

Однако РПН не раз становился причиной скандалов, связанных с коррупцией. Например, в Тольятти трех сотрудниц ведомства подозревают в вымогательстве взяток за отказ от проведения проверок. В Волгограде в отношении ведущего специалиста регионального Роспотребнадзора возбуждено уголовное дело из-за вымогательства взятки за бездействие.

Полномочия Роспотребнадзора, как пишут «Новые известия», можно оценить по некоторым последним примерам. Роспотребнадзор выступил с предложением запретить школьникам приносить в школу домашнюю еду. В Кузбассе на 90 дней была закрыта школьная мастерская из-за нарушений саннорм. Верховный суд в прошлом году подтвердил право Роспотребнадзора на запрет реализации продукции предпринимателями без выездной проверки. В Санкт-Петербурге разрешили закрывать магазины, если товары в них заносят через главный вход, или служебный, находящийся рядом с окнами квартир.

Как отмечают «Новые известия», Роспотребнадзор оперирует нормами и стандартами, некоторые из которых устарели. Например, требование о трех помещениях для обработки яиц в кондитерских. Оно было разработано еще в советское время и неприменимо в современных реалиях.

Как по советским правилам можно приготовить стейк с кровью? В законодательстве (действующем) прописаны все нормы, продукты, которые использовались сорок лет назад,говорит глава Ассоциации бизнеса Александр Хуруджи.

Как говорит Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева:

Роспотребнадзор работает на население (это следует из его названия), позиционирует себя так, и гордится этим. Цель благородная, но приводит к тому, что интересы предпринимательского сообщества при этом учитываются минимально.

Также она отмечает, что предприниматели замалчивают факты взяточничества, опасаясь более суровых проверок от сотрудников РПН.

Как считают представители бизнес-сообществ, РПН порой выступает с противоречивыми предложениями или с предложениями, направленными на удовлетворение определенных интересов. Например, в Москве Роспотребнадзор предложил ввести нормы санитарного законодательства, отличные от действующих по стране. РПН предложил снизить уровень освещенности в новостройках, при этом не обращая внимания на уровень загрязненности в столице и говоря о безопасности реагентов на зимних дорогах.

Роспотребнадзор как государственное учреждение всегда защищает ошибочно понятые «интересы государства». Благо населения, а правильнее сказать, налогоплательщиков, Роспотребнадзор, очевидно, интересует только постольку, поскольку имеется общественный резонанс очередных смертей, отравлений говорит Рустэм Мамин (ООО «Медикалтрейд»).

Кроме того, требования Роспотребнадзора дополняются и меняются, при этом на практике предприниматели не уведомляются об изменениях, в итоге получают штрафы.

Эксперты полагают, что Роспотребнадзору пора переходить на практику, применяемую во всем мире. К сравнению: в Росси при обнаружении нарушения выписывается штраф, в США при обнаружении первого нарушения делается предупреждение. В России проводятся «тихие» проверки определенных товаров. В Германии ориентируются на потребителя, поэтому проводят открытые испытания отдельных товаров. В России санитарное законодательство не меняется годами, в то время в Германии Федеральное объединение защиты прав потребителей регулярно выступает с открытыми обращениями по изменению норм. В России проверки направлены на пресечение реализации отдельных видов продукции в отдельных торговых точках. При этом в Германии работают на предупреждение и пресечение нарушений в целой цепочке, а не только в направлении реализатора. В России работает карательная мера — штраф предпринимателю. В Германии же работа направлена в первую очередь на благо потребителя и информирование.

Судя по доводам экспертов, Роспотребнадзор работает по плану: выявить нарушение и оштрафовать. При этом, в ведомстве зафиксированы случаи коррупции. Если сотрудник не выписывает штрафы, то его могут заподозрить во взяточничестве. А предприниматели соглашаются на штрафы, чтобы не создать себе еще больше проблем.

Чтобы избежать такого формализма, губительного для многих организаций, по мнению Валерии Галяновой, следует применять риск-ориентированный подход. То есть, учитывать риски от нарушения.