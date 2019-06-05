Сергей Безруков в Нижнем Тагиле вновь выступил за Храм-на-Драме

По его словам, в советское время было разрушено много храмов, которые теперь нужно отстраивать. Собор Екатерины необходим уральской столице, так как святая — защитница города, а его строительство уже второй раз переносят.

В качестве примера Безруков привёл храм Христа Спасителя. В столице на месте снесённого большевиками в 30-е годы собора был возведён бассейн «Москва». В годы перестройки бассейн снесли и опять построили храм.

Если бы люди обнимали бассейн, то это было бы смешно. Людям нужна вера сказал Сергей Безруков.