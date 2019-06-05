Сергей Безруков в Нижнем Тагиле вновь выступил за Храм-на-Драме
4 июня Сергей Безруков выступил с концертом в ДК Окунева в Нижнем Тагиле. Во время общения со зрителями артист вновь высказался в защиту строительства в Екатеринбурге храма святой Екатерины.
По его словам, в советское время было разрушено много храмов, которые теперь нужно отстраивать. Собор Екатерины необходим уральской столице, так как святая — защитница города, а его строительство уже второй раз переносят.
В качестве примера Безруков привёл храм Христа Спасителя. В столице на месте снесённого большевиками в 30-е годы собора был возведён бассейн «Москва». В годы перестройки бассейн снесли и опять построили храм.
Если бы люди обнимали бассейн, то это было бы смешно. Людям нужна вера сказал Сергей Безруков.
Ранее Сергей Безруков в числе других звёзд приезжал в Екатеринбург на общегородской молебен Торжества Православия и закладку первого камня храма, устроенными Фондом Святой Екатерины, а позже поддерживал строительство на своей странице в Instagram. В интервью «Русскому репортеру» соучредитель фонда и владелец РМК Игорь Алтушкин пояснил, что звёзды — его друзья, которые сами приехали в Екатеринбург.