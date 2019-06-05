В Екатеринбурге суд приговорил организатора пикета у Театра Драмы к 9 суткам ареста
Сегодня, 20:58ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Екатеринбургский райсуд приговорил юриста Ивана Волкова к административному аресту за организацию несанкционированного пикета в сквере у Театра драмы, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Горожане во главе с Волковым собрались в сквере 4 июня. Однако сам юрист и еще двое человек были задержаны. Ранее в министерстве общественной безопасности отказали Волкову в проведении пикета. Эту ночь он провел в полиции.
Екатеринбуржец вел прямую трансляцию из зала суда. По его словам, он не приносил с собой в сквер плакатов для агитации и сразу сказал представителям СМИ, что пикета не будет.
Суд приговорил Ивана Волкова к 9 суткам ареста за организацию несанкционированного пикета.
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