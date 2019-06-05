В Свердловской области 2,8 тысячи семей улучшили жилищные условия
Сегодня, 11:43ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В 2018 году 2,8 тысячи свердловских семей смогли улучшить жилищные условия, сообщает Свердловскстат.
В прошлом году 513 молодых семей смогли въехать в новые квартиры, 266 семей переехали из аварийного жилья, 86 многодетных семей смогли увеличить размер жилплощади, 77 инвалидов и 76 ветеранов боевых действий смогли улучшить жилищные условия. При этом число семей, получивших такую возможность, снизилось по сравнению с 2017 годом на 600 человек.
По данным на конец прошлого года в очереди на жилье стояли более 70 тысяч семей и одиноких граждан. По сравнению с 2017 годом число уменьшилось на 3,7 тысячи человек. 7,9 тысячи очередников — многодетные семьи.
Ранее правительство Свердловской области сообщило, что до 2020 года из аварийного жилья переселятся более двух тысяч свердловчан.
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