В Свердловской области 2,8 тысячи семей улучшили жилищные условия

В прошлом году 513 молодых семей смогли въехать в новые квартиры, 266 семей переехали из аварийного жилья, 86 многодетных семей смогли увеличить размер жилплощади, 77 инвалидов и 76 ветеранов боевых действий смогли улучшить жилищные условия. При этом число семей, получивших такую возможность, снизилось по сравнению с 2017 годом на 600 человек.

По данным на конец прошлого года в очереди на жилье стояли более 70 тысяч семей и одиноких граждан. По сравнению с 2017 годом число уменьшилось на 3,7 тысячи человек. 7,9 тысячи очередников — многодетные семьи.