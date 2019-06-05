Жительница Екатеринбурга лишилась Porsche Cayenne из-за долга в 15 млн рублей
Сегодня, 11:27ОбществоФото: УФССП по Свердловской области
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Судебные приставы в Екатеринбурге арестовали автомобиль местной жительницы, задолжавшей физическому лицу 15 миллионов рублей, сообщает УФССП по Свердловской области.
В целях обеспечения выплаты долга на счета женщины наложен арест. Помимо этого, ей запрещено выезжать за границу. Судебные приставы арестовали ее автомобиль марки Porsche Cayenne. Машина отправлена на спецстоянку. В случае невыплаты долга машину продадут на торгах.
Ранее судебные приставы арестовали Mitsubishi Grandis, принадлежащий свердловчанину, задолжавшему алименты на содержание ребенка в размере 680 тысяч рублей.
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