Жительница Екатеринбурга лишилась Porsche Cayenne из-за долга в 15 млн рублей

В целях обеспечения выплаты долга на счета женщины наложен арест. Помимо этого, ей запрещено выезжать за границу. Судебные приставы арестовали ее автомобиль марки Porsche Cayenne. Машина отправлена на спецстоянку. В случае невыплаты долга машину продадут на торгах.