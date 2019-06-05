Жительница Нижней Салды взыскала с ГАЗЭКС 2,4 млн рублей за пожар в квартире
Сегодня, 12:15ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижней Салде женщина отсудила компенсацию вреда в размере 2,4 миллиона рублей за пожар в квартире во время ремонтных работ ГАЗЭКС, сообщает прокуратура Свердловской области.
Установлено, что в январе 2019 года два слесаря и стажер компании ГАЗЭКС проводили ремонт газового оборудования в квартире дома на улице Строителей. По договоренности с хозяйкой квартиры рабочие проводили замену вентиля на газовой трубе. В результате работ в квартире произошел пожар, сгорело домашнее имущество.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с ГАЗЭКС компенсации расходов на восстановление жилища и покупку нового имущества.
Суд исковые требования удовлетворил и постановил взыскать в пользу женщины компенсацию на восстановление жилья в размере 2,4 миллиона рублей, возмещение морального вреда в размере 20 тысяч рублей и судебные издержки в сумме 10 тысяч рублей.
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