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#домахорошо
Жительница Нижней Салды взыскала с ГАЗЭКС 2,4 млн рублей за пожар в квартире
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Жительница Нижней Салды взыскала с ГАЗЭКС 2,4 млн рублей за пожар в квартире

Сегодня, 12:15ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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