Жительница Нижней Салды взыскала с ГАЗЭКС 2,4 млн рублей за пожар в квартире

Установлено, что в январе 2019 года два слесаря и стажер компании ГАЗЭКС проводили ремонт газового оборудования в квартире дома на улице Строителей. По договоренности с хозяйкой квартиры рабочие проводили замену вентиля на газовой трубе. В результате работ в квартире произошел пожар, сгорело домашнее имущество.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с ГАЗЭКС компенсации расходов на восстановление жилища и покупку нового имущества.