Жительница Верхней Салды лишилась денег с карты во время застолья
В Верхней Салде задержан местный житель, подозреваемый в хищении денег с карты своей знакомой, сообщает МУ МВД по Свердловской области.
В полицию обратилась жительница Верхней Салды, которая сообщила, что с ее банковской карты пропали денежные средства в размере семи тысяч рублей. Выяснилось, что в момент пропажи денег салдинка находилась в гостях. Некто во время застолья воспользовался ее телефоном и перевел денежные средства при помощи мобильного банка.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что перевод денег произвел мужчина, присутствовавший вместе с ней в гостях. Смс-сообщение о переводе средств мужчина удалил, чтобы женщина не сразу обнаружила кражу.
Вскоре подозреваемый был задержан. Он сообщил, что на преступление его толкнула нужда, а деньги он перевел на карту товарища, чтобы его не вычислили.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Днем ранее в Нижнем Тагиле задержали мужчину, который нашел чужую банковскую карту и расплатился ей в магазине.