Жительница Верхней Салды лишилась денег с карты во время застолья

В полицию обратилась жительница Верхней Салды, которая сообщила, что с ее банковской карты пропали денежные средства в размере семи тысяч рублей. Выяснилось, что в момент пропажи денег салдинка находилась в гостях. Некто во время застолья воспользовался ее телефоном и перевел денежные средства при помощи мобильного банка.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что перевод денег произвел мужчина, присутствовавший вместе с ней в гостях. Смс-сообщение о переводе средств мужчина удалил, чтобы женщина не сразу обнаружила кражу.

Вскоре подозреваемый был задержан. Он сообщил, что на преступление его толкнула нужда, а деньги он перевел на карту товарища, чтобы его не вычислили.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».