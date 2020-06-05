«Алиса, нарисуй». Каким видит Нижний Тагил искусственный интеллект

Сначала мы попросили Алису нарисовать наш город, каким она его видит. И вот что она показала:

А вот так, по ее мнению, выглядит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев:

Евгений куйвашев Фото: Яндекс Алиса

И мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев:

Владислав Пинаев Фото: Яндекс Алиса

«Алиса, нарисуй менталитет тагильчан». И что же это?

Менталитет тагильчан Фото: Яндекс Алиса

Ну, а тут изображена Лисья гора. Очень похоже, правда?

Лисья гора Фото: Яндекс Алиса

А сможете ли вы угадать, какие нижнетагильские достопримечательности нарисованы на картинках? Давайте узнаем: