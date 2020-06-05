«Алиса, нарисуй». Каким видит Нижний Тагил искусственный интеллект
Сегодня, 12:57ОбществоФото: Яндекс Алиса
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Голосовой помощник Яндекс Алиса научилась рисовать картины. TagilCity.ru узнало, каким представляется искусственному интеллекту Нижний Тагил, а также его достопримечательности и жители.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Сначала мы попросили Алису нарисовать наш город, каким она его видит. И вот что она показала:
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А вот так, по ее мнению, выглядит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев:
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Евгений куйвашев
Фото: Яндекс Алиса
И мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев:
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Владислав Пинаев
Фото: Яндекс Алиса
«Алиса, нарисуй менталитет тагильчан». И что же это?
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Менталитет тагильчан
Фото: Яндекс Алиса
Ну, а тут изображена Лисья гора. Очень похоже, правда?
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Лисья гора
Фото: Яндекс Алиса
А сможете ли вы угадать, какие нижнетагильские достопримечательности нарисованы на картинках? Давайте узнаем:
Нижний Тагил на картинах. Тест: что нарисовал искусственный интеллект
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