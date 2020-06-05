Депутат ЕР и сторонник «Русала» потребовал отстранения руководства «Норникеля»

По словам депутата, связанная с «Норникелем» компания с задержкой в несколько дней сообщила об аварии. При этом реальные масштабы происшествия были скрыты. Якубовский считает, что такое промедление существенно увеличило риски для здоровья и жизни людей. Также оно уменьшило запас времени, необходимого для принятия решений, пишут «Новые известия».

Действительно, режим ЧС ввели только 1 июня, хотя разлив топлива и его возгорание произошли 29 мая. По мнению депутата, в аварии виновно руководство «Норникеля», которое якобы не озаботилось своевременной модернизацией оборудования НТЭК. Именно поэтому Якубовский требует отстранения топ-менеджеров компании на период расследования.

Фамилия Якубовских давно известна в Сибири. Отец Александра, Владимир, в свое время был главой администрации Иркутска. С этого поста он ушел в Совет Федерации как сенатор данного региона. Старшего Якубовского в СМИ часто связывают с владельцем «Русала» олигархом Дерипаской.

Руководство «Норникеля» не соглашается с обвинениями в затягивании передачи сообщений об аварии. Компания представила свои данные, согласно которым информация о происшествии была передана в Управление по делам ГО и ЧС Норильска через 15 минут после аварии. Уже через час об этом знали в соответствующих столичных ведомствах.

«Впоследствии компания регулярно информировала уполномоченные организации о ЧС и принятых в связи с ней мерах», – заявили представители «Норникеля».