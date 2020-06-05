«Газэкс» выплатил штраф более 30 млн рублей за отключение котельных в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:47ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Компания «Газэкс» заплатила штраф почти в 31 миллион рублей за отключение котельных в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба свердловского управления ФАС.
Сюжеты: Нижний Тагил
Компания «Газэкс», которая является подконтрольной «Ренове» Виктора Вексельберга, выплатила штраф почти в 31 миллион рублей.
Причиной стало отключение «Нижнетагильских тепловых сетей» за долги. Инцидент произошел в 2016 году. Отопление было отключено почти на полтора часа. Вследствие неправомерных действий компании пострадали абоненты, оплачивающие услуги вовремя. В их число попали жилые дома и социальные объекты в нескольких районах города. Действия компании были сочтены антимонопольщиками как злоупотребление положением.
«Газэкс» пытался оспорить наложение штрафа в судах трех инстанций, но проиграл дело. После решения арбитражного суда Уральского округа компания выплатила деньги. Всего тяжбы по делу длились около четырех лет.
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