«Газэкс» выплатил штраф более 30 млн рублей за отключение котельных в Нижнем Тагиле

Причиной стало отключение «Нижнетагильских тепловых сетей» за долги. Инцидент произошел в 2016 году. Отопление было отключено почти на полтора часа. Вследствие неправомерных действий компании пострадали абоненты, оплачивающие услуги вовремя. В их число попали жилые дома и социальные объекты в нескольких районах города. Действия компании были сочтены антимонопольщиками как злоупотребление положением.