Хлеб, бумага и краска: заключенный из колонии в Тавде создал модель танка Т-26
Сегодня, 13:43ОбществоФото: ИА «Уральский меридиан»
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В Тавде уральский осужденный исправительной колонии № 19 соорудил модель военного танка из хлеба, пишет «Уральский меридиан».
Такая бронетехника использовалась в советско-финской и Великой Отечественной войне.
На работу было потрачено больше недели. Для изготовления танка мастеру потребовался хлебный мякиш, бумага и краска. На работу ушло больше недели.
Воспитательная служба колонии отметила достижения мужчины. Его творение будет презентовано Тавридскому музею И-299.
Ранее заключенные екатеринбургской колонии № 2 записали видео, оно получило название «Охотники за коронавирусом». Заключенные еще одной колонии, расположенной в Нижнем Тагиле записали реп на тему коронавируса.
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