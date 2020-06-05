Хлеб, бумага и краска: заключенный из колонии в Тавде создал модель танка Т-26

Такая бронетехника использовалась в советско-финской и Великой Отечественной войне.

На работу было потрачено больше недели. Для изготовления танка мастеру потребовался хлебный мякиш, бумага и краска. На работу ушло больше недели.

Воспитательная служба колонии отметила достижения мужчины. Его творение будет презентовано Тавридскому музею И-299.