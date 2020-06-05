Куйвашев ответил на просьбу директора турфирмы из Нижнего Тагила открыть офисы

Площадь клиентского зала у нас 20 квадратных метров. У нас есть антисептик, перчатки, маски. Мы готовы открыться, чтобы вести презентационную работу, принимать доплаты и осуществлять бронирования в санатории, написано в вопросе к Куйвашеву.

Губернатор отметил, что туристической области пришлось очень тяжело из-за пандемии. Также он допустил, что в этом случае работа в офисе возможна. Однако в регионе установлены саннормы, по которым на одного человека в помещениях должно приходиться не менее 10 квадратных метров. Для автора вопроса это невозможно для работы с клиентами.