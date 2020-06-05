Песков прокомментировал дело убитого бойцами СОБРа из-за обоев екатеринбуржца

Мы видим, некоторые высказываются по этой теме, эта тема обсуждается, но вместе с тем не следует как-то преувеличивать, скажем так, масштабы обсуждения в федеральном поле,сказал Дмитрий Песков.

По словам Пескова, существует специальная надзорная инстанция за действиями полицейских, и при необходимости они проводят свое расследование. Также пресс-секретарь отмечает о необходимости принятия к сведению информации о том, что Таушанков совершил попытку применения насилия к представителям органов власти, сообщается в телеграм-канале «Медузы».

Напомним, в конце мая житель Екатеринбурга был ликвидирован СОБРом при штурме его квартиры. По факту произошедшего против погибшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»), а также по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителей органов власти»).