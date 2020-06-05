Придет ли в Россию вторая волна коронавируса?

Как сообщает News.ru, вероятнее всего, страну ждет также и вторая волна самоизоляции, которая принесет в повседневную жизнь новые проблемы.

Некоторые жители страны и вовсе остались без работы, и, соответственно, без денег чтобы выжить. Другая часть населения морально не подготовилась к тому, что со своей семьей придется проводить так много времени.

И после перенесенных моральных потрясений, большинство жителей не согласно возвращаться на на карантин снова. Тем более, что часть население уверено в том, что опасность коронавируса преувеличена. Соответствующее мнение поддержал клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

Также во второй волне могут вновь появиться трудности у бизнеса. Тем не менее, послу опыта первой волны, многие из них, вероятно, подготовятся и ко второй, а, значит сгладят потери.