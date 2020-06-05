Придет ли в Россию вторая волна коронавируса?

Специалисты отмечают спад темпов распространение коронавируса в России. Тем не менее, многие из них уверены, что страну может настигнуть вторая волна заболеваемости.
Как сообщает News.ru, вероятнее всего, страну ждет также и вторая волна самоизоляции, которая принесет в повседневную жизнь новые проблемы.
Некоторые жители страны и вовсе остались без работы, и, соответственно, без денег чтобы выжить. Другая часть населения морально не подготовилась к тому, что со своей семьей придется проводить так много времени.
И после перенесенных моральных потрясений, большинство жителей не согласно возвращаться на на карантин снова. Тем более, что часть население уверено в том, что опасность коронавируса преувеличена. Соответствующее мнение поддержал клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.
Также во второй волне могут вновь появиться трудности у бизнеса. Тем не менее, послу опыта первой волны, многие из них, вероятно, подготовятся и ко второй, а, значит сгладят потери.
Кроме того, по мнению специалистов, самоизоляцию в Москве во время второй волны население будет соблюдать только для того и в той степени, в которой можно будет избежать штрафов. Но, по мнению психолога, при более сильной вспышке вируса население будет соблюдать карантин более осознанно.