Самоизоляция, день шестьдесят шестой. Что происходит в Нижнем Тагиле

За минувшие сутки в Нижнем Тагиле количество заболевших коронавирусом увеличилось до 246 человек. Так, подтверждено девять новых случаев заражения.

Определенная часть пациентов с коронавирусом в Свердловской области имеет бессимптомное течение заболевания. В связи с этим свердловский Минздрав разработал памятки для таких больных и тех, кто с ними проживает. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Центр развития туризма Нижнего Тагила напоминает, что заканчивается прием заявок на конкурс «Я — экскурсовод!». К участию приглашаются дети, готовые попробовать себя в роли экскурсовод. Требуемый возраст — от шести до 18 лет.

На странице Нижнетагильской филармонии во «Вконтакте» в честь предстоящего Дня России проходит большой онлайн-концерт.

Предстоящий День молодежи пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В связи с этим администрация Нижнего Тагила совместно с Дворцом молодежи объявляет акцию под названием «Попади в десятку». На специальной странице сайта ГДМ размещен список из 10 конкурсов, принять участие в которых можно с 5 по 27 июня.

Выпускные уже прошли в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Однако ученики решили попрощаться по-своему. Возле школ появились интересные надписи.

«Ушли не попрощавшись»: в Нижнем Тагиле возле школ появились рисунки выпускников

Центральная городская библиотека на своей странице во «Вконтакте» приглашает в летний онлайн-лагерь «Добавь эмоций!». Его могут посещать дети от семи до 14 лет. Тут можно почитать и послушать книги, узнать что-то новое, смастерить поделку или поиграть.

А еще голосовой помощник Алиса от сервиса «Яндекс» научилась рисовать.

«Алиса, нарисуй». Каким видит Нижний Тагил искусственный интеллект

В Свердловской области за прошедшие сутки подтвержден еще 251 случай заболевания. Общее количество заражённых достигло 6930 человек. Кроме того, подтверждено еще два летальных случая. Общее число скончавшихся достигло 37 человек.