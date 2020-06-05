Самоизоляция, день шестьдесят шестой. Что происходит в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле увеличилось число зараженных коронавирусом, новоиспеченные выпускники оставили надписи возле школ на прощание, а еще стало известно, как город будет отмечать День молодежи. Что еще интересного произошло за день, расскажет TagilCity.ru.
За минувшие сутки в Нижнем Тагиле количество заболевших коронавирусом увеличилось до 246 человек. Так, подтверждено девять новых случаев заражения.
Определенная часть пациентов с коронавирусом в Свердловской области имеет бессимптомное течение заболевания. В связи с этим свердловский Минздрав разработал памятки для таких больных и тех, кто с ними проживает. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.
Центр развития туризма Нижнего Тагила напоминает, что заканчивается прием заявок на конкурс «Я — экскурсовод!». К участию приглашаются дети, готовые попробовать себя в роли экскурсовод. Требуемый возраст — от шести до 18 лет.
На странице Нижнетагильской филармонии во «Вконтакте» в честь предстоящего Дня России проходит большой онлайн-концерт.
Предстоящий День молодежи пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В связи с этим администрация Нижнего Тагила совместно с Дворцом молодежи объявляет акцию под названием «Попади в десятку». На специальной странице сайта ГДМ размещен список из 10 конкурсов, принять участие в которых можно с 5 по 27 июня.
Выпускные уже прошли в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Однако ученики решили попрощаться по-своему. Возле школ появились интересные надписи.
Центральная городская библиотека на своей странице во «Вконтакте» приглашает в летний онлайн-лагерь «Добавь эмоций!». Его могут посещать дети от семи до 14 лет. Тут можно почитать и послушать книги, узнать что-то новое, смастерить поделку или поиграть.
А еще голосовой помощник Алиса от сервиса «Яндекс» научилась рисовать.
В Свердловской области за прошедшие сутки подтвержден еще 251 случай заболевания. Общее количество заражённых достигло 6930 человек. Кроме того, подтверждено еще два летальных случая. Общее число скончавшихся достигло 37 человек.