Суд отклонил иск канцлера Романовской империи о переименовании Свердловской области
Вчера, 23:40ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Апелляционный суд Санкт-Петербурга отклонил иск Антона Бакова о переименовании Свердловской области, пишет Ура.ру.
По словам Бакова, его не предупредили о заседании, однако в арбитражном суде на рассмотрении находится дело по этому же вопросу. Он рассчитывает, что на этом заседании он сможет присутствовать.
Антон Баков подал в суд, считая, что Свердловская область не может носить имя революционера Якова Свердлова. По его мнению, это нарушает требование Конституции РФ о деидеологизации. Иск он подал к Заксобранию, поскольку выбор названия относится к компетенции регионального законодательного органа власти.
Антон Баков является эрцканцлером виртуального государства Романовская империя. Ранее он предлагал дать региону название Урал.
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