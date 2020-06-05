Свердловские фитнес-клубы смогут начать работу после установки очистителей воздуха
Для возобновления работы фитнес-клубы Свердловской области готовы выполнить все требования Роспотребнадзора. Для этого владельцам необходимо закупить рециркуляторы, очищающие воздух, пишет Е1.
Помимо очищения воздуха, в фитнес-клубах должна проводиться влажная уборка два раза в час, также посетителям и сотрудникам будут измерять температуру.
Президент Союза операторов фитнес-индустрии Свердловской области Роман Вальчук заявил, что на закупку рециркуляторов и средств индивидуальной защиты потребуется значительная сумма денег, но на стоимости абонементов это не скажется. Также он отметил, что непонятно, где фитнес-клубам закупать рециркуляторы, поскольку производители в первую очередь обслуживают больницы и обсерваторы.
Также он напомнил, что фитнес-клубы откроются на третьем этапе снятия ограничений, однако точная дата пока неизвестна.
Ранее Уральское отделение Ассоциации операторов фитнес-индустрии обращалось к губернатору Свердловской области с просьбой ослабить для них ограничительные меры. Однако Евгений Куйвашев заявлял, что пока открытие спортивных центров невозможно.