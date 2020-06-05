Свердловские фитнес-клубы смогут начать работу после установки очистителей воздуха

Помимо очищения воздуха, в фитнес-клубах должна проводиться влажная уборка два раза в час, также посетителям и сотрудникам будут измерять температуру.

Президент Союза операторов фитнес-индустрии Свердловской области Роман Вальчук заявил, что на закупку рециркуляторов и средств индивидуальной защиты потребуется значительная сумма денег, но на стоимости абонементов это не скажется. Также он отметил, что непонятно, где фитнес-клубам закупать рециркуляторы, поскольку производители в первую очередь обслуживают больницы и обсерваторы.

Также он напомнил, что фитнес-клубы откроются на третьем этапе снятия ограничений, однако точная дата пока неизвестна.