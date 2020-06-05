«Ушли не попрощавшись»: в Нижнем Тагиле возле школ появились рисунки выпускников
Сегодня, 11:15ОбществоФото: Валерия Тетюхина "Вконтакте"
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В Нижнем Тагиле перед школами появились рисунки от выпускников в честь прощания со школами.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил, Коронавирус
Вот такой рисунок оставил 11А класс школы № 30. Выпускники расстроены, что так и не попрощались со школой.
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"Коронный выпуск"
Фото: Валерия Тетюхина "Вконтакте"
У лицея № 39 от выпускников 11-х классов тоже появился рисунок: «И наше сердце опустело» гласит надпись.
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"И наше сердце опустело"
Фото: Кристина Дурницына "Вконтакте"
У школы № 35 появилась надпись: «Самый вирусный выпуск».
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"Самый вирусный выпуск"
Фото: Ксения Сыченко "Вконтакте"
А у школы № 1 на Красном Камне выпускники написали, что они «заложники дистанционки».
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"Заложники дистанционки"
Фото: Екатерина Серкина "Вконтакте"
Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса были отменены все массовые мероприятия, в том числе и последние звонки. Они прошли в дистанционном формате.
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