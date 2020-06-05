«Ушли не попрощавшись»: в Нижнем Тагиле возле школ появились рисунки выпускников

Вот такой рисунок оставил 11А класс школы № 30. Выпускники расстроены, что так и не попрощались со школой.

"Коронный выпуск" Фото: Валерия Тетюхина "Вконтакте"

У лицея № 39 от выпускников 11-х классов тоже появился рисунок: «И наше сердце опустело» гласит надпись.

"И наше сердце опустело" Фото: Кристина Дурницына "Вконтакте"

У школы № 35 появилась надпись: «Самый вирусный выпуск».

"Самый вирусный выпуск" Фото: Ксения Сыченко "Вконтакте"

А у школы № 1 на Красном Камне выпускники написали, что они «заложники дистанционки».

"Заложники дистанционки" Фото: Екатерина Серкина "Вконтакте"