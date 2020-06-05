В Екатеринбурге у депутата Дмитрия Ионина подтвердился коронавирус
Сегодня, 18:26ОбществоФото: Личная страница Facebook Дмитрия Ионина
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У первого депутата в Свердловской области был обнаружен коронавирус. Им стал Дмитрий Ионин, сообщает E1.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Он рассказал, что находится в 24 больнице и проходит обследование. На данный момент решается вопрос о том, где именно он будет проходить лечение — на дому или в стационаре. Три дня у него держалась невысокая температура, а сейчас ее нет.
Где конкретно заразился, депутат не знает. Госдума постоянно работает с парламентариями, летает в Москву, которая стала главным очагом распространения коронавируса.
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