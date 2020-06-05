В «ЕР» одобрили идею о сборе подписей за «Город трудовой доблести» в день голосования

Предложение оргкомитету сделал бывший директор Куйбышевского завода Максим Оводенко. По его мнению, так можно будет узнать мнение жителей, и ускорить процесс присвоения почетного звания. В «Единой России» поддержали эту идею. Секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак заявил, что партия поможет организовать сбор подписей в городах-претендентах за присвоение этого звания.

На присвоение звания «Город трудовой доблести» претендуют 20 городов России. Среди них Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский.

В свердловском отделении партии сообщили, что сбор подписей можно организовать не на избирательных участках, а рядом с ними.

Уверен, что жители города объединятся и поддержат заявку Нижнего Тагила. Присвоение городу этого высокого звания станет нашей общей благодарностью за трудовой подвиг тагильчан во имя жизни и свободы грядущих поколений, сказал глава города Владислав Пинаев.