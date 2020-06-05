В Нижнем Тагиле отделение Демидовской больницы дождалось ремонта за 17 млн рублей
Сегодня, 12:20ОбществоФото: Google.Maps
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В Нижнем Тагиле ремонтом хирургического отделения в Демидовской больнице на улице Горошникова, 5 займется местная компания ООО «Север-строй». Стоимость контракта, заключенного в конце мая, составила 17 миллионов рублей, согласно данным сайта госзакупок.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Подрядчик заменит в отделении перегородки, двери, окна, освещение, установит навесной потолок, обустроит санузлы, на пол уложит линолеум и керамо-гранитную плитку, а также проведет замену водопроводных и канализационных труб и установит противопожарный извещатель.
Срок выполнения работ — 120 дней с момента заключения контракта. Гарантия на выполненные работы продлится 60 месяцев.
Напомним, в Демидовской поликлинике к 300-летию Нижнего Тагила также планируют провести капитальный ремонт. В недавнем времени по результатам конкурса определена компания-подрядчик по разработке проекта реставрации здания.
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