В Нижнем Тагиле отделение Демидовской больницы дождалось ремонта за 17 млн рублей

Подрядчик заменит в отделении перегородки, двери, окна, освещение, установит навесной потолок, обустроит санузлы, на пол уложит линолеум и керамо-гранитную плитку, а также проведет замену водопроводных и канализационных труб и установит противопожарный извещатель.