В Нижнем Тагиле проведут ремонт мемориала на Центральном кладбище
Сегодня, 20:40ОбществоФото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле ищут подрядчика для ремонта мемориала воинам, погибшим от ран в госпиталях Ленинского района во время войны. Документацию разместили на сайте госзакупок.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мемориал расположен на кладбище «Центральное», на его реконструкцию мэрия выделит 32,6 млн рублей.
Выбранный подрядчик должен будет установить новые вазоны, урны и лавки, а также привести в порядок освещение и сделать ограждение. Кроме того, там уложат новую плитку, проведут работы по облагораживанию площадки, где расположен постамент. После выполнения работ подрядная организация должна вывезти с территории мусор. Работы необходимо завершить до 25 августа.
В мае в Нижнем Тагиле начались работы по благоустройству парка Победы. Также в юбилейный год в городе проведут ремонт дорог на улицах Черных и Окунева, названных в честь героев, приближавших победу в Великой Отечественной войне.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей