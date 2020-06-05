В Нижнем Тагиле проведут ремонт мемориала на Центральном кладбище

Мемориал расположен на кладбище «Центральное», на его реконструкцию мэрия выделит 32,6 млн рублей.

Выбранный подрядчик должен будет установить новые вазоны, урны и лавки, а также привести в порядок освещение и сделать ограждение. Кроме того, там уложат новую плитку, проведут работы по облагораживанию площадки, где расположен постамент. После выполнения работ подрядная организация должна вывезти с территории мусор. Работы необходимо завершить до 25 августа.