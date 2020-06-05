В Нижнем Тагиле «Уралстроймонтаж» построит для УВЗ два цеха почти на 1 млрд рублей

Оба тендера выиграла компания ООО «Уралстроймонтаж», которая принадлежит Алексею Голященко и зарегистрирована в Нижнем Тагиле.

Компания «Уралстроймонтаж» с 2013 по 2017 годы ежегодно получала государственные контракты на несколько сотен миллионов рублей ежегодно. Фирма являлась исполнителем контрактов нижнетагильского «Водоканала», «Титановой долины», администрации Нижнего Тагила, а также Министерства промышленной торговли России и др.