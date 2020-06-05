В Нижнем Тагиле «Уралстроймонтаж» построит для УВЗ два цеха почти на 1 млрд рублей
Сегодня, 20:09ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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НПК «Уралвагонзавод» подписала два контракта на строительство новых корпусов предприятия в Нижнем Тагиле общей суммой почти на 913 миллионов рублей. На эти деньги планируется построить азотно-кислородную станцию и центральный гальванический цех. Итоги конкурса размещены на портале госзакупок.
Сюжеты: Нижний Тагил
Оба тендера выиграла компания ООО «Уралстроймонтаж», которая принадлежит Алексею Голященко и зарегистрирована в Нижнем Тагиле.
Компания «Уралстроймонтаж» с 2013 по 2017 годы ежегодно получала государственные контракты на несколько сотен миллионов рублей ежегодно. Фирма являлась исполнителем контрактов нижнетагильского «Водоканала», «Титановой долины», администрации Нижнего Тагила, а также Министерства промышленной торговли России и др.
Напомним, в ноябре 2019 года в Арбитражный суд Свердловской области поступил иск о банкротстве «Уралстроймонтажа». Сумма требований составляет чуть более трех миллионов рублей.
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