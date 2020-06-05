В Одноклассниках создано более 2 миллионов трансляций во время самоизоляции

Платформа стала одной из самых быстрорастущих для соцсети. За это время пользователи ОК создали 2,2 миллиона стримов суммарной продолжительностью более 500 тысяч часов видео, а количество создаваемых прямых эфиров выросло на 29% по сравнению с 1 кварталом.

Такие показатели связаны с изменением характера потребления информации. В отсутствие возможности путешествовать и в условиях самоизоляции одним из главных форматов для создателей контента стали «домашние» стримы – трансляции, в которых пользователи показывают свою жизнь на карантине и общаются с друзьями и подписчиками.

Самыми популярными темами для эфиров оказались: life-стриминг, домашние концерты, поделки «своими руками» (DIY), сессии с психологами, игровой стриминг, а также рассказы про путешествия от блогера Светланы Красняковой (Вокруг Светы), истории блогера Юлии Фоминой о самоизоляции в Швейцарии, обзоры музыкальных новинок от «Неугомонных», а также эфиры проекта «Спортзал онлайн», в которых принимали участие фитнес-тренеры и диетологи.

В «Топ-5» самых популярных городов России по организации видеотрансляций во время самоизоляции вошли: Москва, Краснодар, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань.

Дневная аудитория отдельного приложения для прямых трансляций OK Live за период самоизоляции выросла на 20% в сравнении с 1 кварталом. Для запуска видеотрансляции со смартфона не обязательно заводить аккаунт в соцсети — можно зарегистрироваться по номеру мобильного телефона и начинать эфиры.

Во время самоизоляции трансляции в приложении OK Live активно создавали не только обычные пользователи и блогеры соцсети, но и знаменитости. Одноклассники составили рейтинг самых популярных трансляций музыкантов с марта по май 2020 года:

Топ-10 онлайн эфиров со звездами: