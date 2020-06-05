В Свердловской области началась проверка пляжей на безопасность для купающихся

Накануне спасатели проверили городской пляж на Верх-Нейвинском пруду в Новоуральске. В результате проверки, никаких замечаний к месту отдыха не предъявлено. Тут имеется спасательный мост, а также постоянно дежурят спасатели. Зоны для взрослых и детей огорожены буйками. Водолазы также проверили дно водоема.

На данный момент пляж в Новоуральске не работает из-за пандемии коронавируса. Однако, спасатели отметили, что место для купания готово принять отдыхающих.