В Свердловской области началась проверка пляжей на безопасность для купающихся
Сегодня, 16:14ОбществоФото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
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В Свердловской области стартовала приемка пляжей. Места для купания проверяются специалистами Государственной инспекции по маломерным судам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Накануне спасатели проверили городской пляж на Верх-Нейвинском пруду в Новоуральске. В результате проверки, никаких замечаний к месту отдыха не предъявлено. Тут имеется спасательный мост, а также постоянно дежурят спасатели. Зоны для взрослых и детей огорожены буйками. Водолазы также проверили дно водоема.
На данный момент пляж в Новоуральске не работает из-за пандемии коронавируса. Однако, спасатели отметили, что место для купания готово принять отдыхающих.
Иных заявок на приемку пляжей на данный момент не поступало. Спасатели напоминают, что большинство мест отдыха у воды являются несанкционированными и купаться там запрещено.
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