В Свердловской области планируют первый этап снятия ограничений режима самоизоляции
Сегодня, 19:36ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Власти Свердловской области планируют начать первый этап снятия ограничительных мер, связанных с пандемией. С таким заявлением выступил заместитель губернатора области Павел Креков по итогам заседания оперативного штаба по коронавирусу.
Сюжеты: Коронавирус
Конкретную дату и подробности открытия предприятий названо не было. Как сообщает чиновник, количество обследований остается высоким, и будет расти в преддверии голосования 1 июля по поводу внесения поправок в Конституцию, а также парада Победы.
Заместитель губернатора советует свердловчанам не унывать и «сохранять бодрость духа», больше дышать свежим воздухом, но при этом минимизировать социальные контакты.
Напомним, режим самоизоляции в Свердловской области продлён до 8 июня. Кроме того, действует масочный режим.
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