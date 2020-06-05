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#300лет
В Свердловской области планируют первый этап снятия ограничений режима самоизоляции
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Коронавирус
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В Свердловской области планируют первый этап снятия ограничений режима самоизоляции

Сегодня, 19:36ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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