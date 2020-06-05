Военные планируют провести в Нижнем Тагиле шествие в честь Победы

В ЦВО также пояснили, что вопрос о проведении шествия обсуждается с местными властями.

Ранее мэр города Владислав Пинаев заявил, что 24 июня в Нижнем Тагиле не будет парада Победы из-за ситуации с коронавирусом. Также глава города сказал, что в Нижнем Тагиле проводится торжественное шествие, а не парад, отметив, что существует установленный перечень городов, в которых проводятся парады.