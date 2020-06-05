Военные планируют провести в Нижнем Тагиле шествие в честь Победы
Сегодня, 21:18ОбществоФото: TagilCity.ru
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Военные планируют провести торжественное шествие в Нижнем Тагиле в честь 75-летия Победы. Об этом пишет «Красная Весна» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Сюжеты: Нижний Тагил
В ЦВО также пояснили, что вопрос о проведении шествия обсуждается с местными властями.
Ранее мэр города Владислав Пинаев заявил, что 24 июня в Нижнем Тагиле не будет парада Победы из-за ситуации с коронавирусом. Также глава города сказал, что в Нижнем Тагиле проводится торжественное шествие, а не парад, отметив, что существует установленный перечень городов, в которых проводятся парады.
Напомним, что президент перенес проведение парада Победы на 24 июня в связи с пандемией коронавируса. В Екатеринбурге также готовятся к проведению торжественных мероприятий.
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