Врачам ЦГКБ № 1 в Екатеринбурге выплатили за работу с COVID-19 почти 3 млн рублей
В Центральной городской клинической больнице № 1 Екатеринбурга 39 врачей и работников среднего медицинского персонала получили премию за работу с пациентами, больными коронавирусом. Сумма выплат составила почти три миллиона рублей, сообщает Znak.
Во время проведения проверки в ЦГКБ № 1 районной прокуратурой был выявлен тот факт, что сотрудники поликлиники не получили положенных выплат. Также прокуратурой было установлено еще одно нарушение — отсутствие документа с перечнем должностей, которым положена премиальная часть за работу с больными COVID-19. По результатам рассмотрения представления прокурора Октябрьского района Екатеринбурга медики получили стимулирующие выплаты.
Напомним, ранее в ЦГКБ № 1 произошла вспышка короновируса среди медработников. Инфекция подтвердилась у 78 врачей и пациентов. После вспышки больницу проверил Роспотребнадзор. В ходе проверки был выявлен ряд нарушений. Ведомство подало в Октябрьский районный суд города иск с требованием признать ЦГКБ № 1 виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Роспотребнадзор выиграл дело, однако решение было обжаловано городской администрацией.