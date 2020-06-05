Врачам ЦГКБ № 1 в Екатеринбурге выплатили за работу с COVID-19 почти 3 млн рублей

Во время проведения проверки в ЦГКБ № 1 районной прокуратурой был выявлен тот факт, что сотрудники поликлиники не получили положенных выплат. Также прокуратурой было установлено еще одно нарушение — отсутствие документа с перечнем должностей, которым положена премиальная часть за работу с больными COVID-19. По результатам рассмотрения представления прокурора Октябрьского района Екатеринбурга медики получили стимулирующие выплаты.