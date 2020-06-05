Выхода из самоизоляции нет. Что разрешили свердловчанам на этой неделе?

Число заболевших коронавирусом в Свердловской области продолжает расти. Ежедневно выявляется почти 300 новых случаев заражения, а в один из дней этот показатель даже перешагнул этот порог.

На прошлых выходных губернатор региона Евгений Куйвашев пригрозил уральцам, что продлит ограничительные меры в связи с тем, что граждане гуляют на улицах, не соблюдают самоизоляцию и ведут себя беспечно. Решение он принял 1 июня и продлил режим ограничений еще на неделю, до 8 июня.

Вы сами видите по статистике: каждый день — больше 200 новых подтвержденных случаев коронавируса. Пока мы не укладываемся в коэффициенты для того, чтобы приступить к снятию ограничений. Поэтому вариантов у меня не было — я подписал указ о продлении ограничительных мер до 8 июня, сообщил губернатор на своей странице в Instagram.

При этом правительство Свердловской области готовится к первому этапу снятия ограничений из-за коронавируса. Об этом заявил заявил заместитель губернатора региона Павел Креков по итогам заседания оперштаба региона.

Количество обследований остается высоким, и оно будет только расти, потому что впереди проведение голосования, связанного с поправками в Конституцию, будет в том числе обследование членов избирательной комиссии. У нас будут достаточно серьезные мероприятия, связанные с парадом Победы. Коечный фонд у нас подготовлен для самого разного развития событий. На протяжении нескольких дней мы имеем достаточно стабильные результаты по количеству заболеваний, но это ни в коем случае не должно никого расслаблять,заявил Креков.

Он также отметил, что жителям региона можно посещать кладбища, но только нужно обязательно надевать маски.

Посещать кладбища можно на тех же условиях, что и парки и скверы. Необходимо удерживать социальную дистанцию и соблюдать требования масочного режима, пояснил чиновник.

Роспотребнадзор немного смягчил требования к работе общепита в период пандемии. Так, открыться смогут сразу все магазины, хотя, сначала предполагалось открытие небольших точек до 50 квадратных метров в площади. Однако точная дата не называется.

Роспотребнадзор смягчил рекомендации по работе общепита во время пандемии

Однако 4 июня представители бизнес-объединений «Деловая Россия», «Опора России», Союза промышленников и предпринимателей и Уральской ТПП встретились с главным санитарным врачом региона Дмитрием Козловских. Они заявили, что Роспотребнадзор предъявляет слишком завышенные требования к бизнесу в период пандемии коронавируса.

Свердловские бизнесмены пожаловались на требования Роспотребнадзора в период пандемии

Многие граждане интересуются на странице Евгения Куйвашева в Instagram, когда будут сняты ограничения на продажу алкоголя в вечернее время. На это губернатор ответил, что запрет будет снят, как только это позволит эпидемиологическая обстановка. Конкретной даты он не назвал.

Евгений Куйвашев рассказал, когда ограничения на продажу алкоголя будут отменены

А еще жители региона попросили Евгения Куйвашева позволить работать непродовольственным магазинам с отдельным входом. Однако губернатор отметил, что отдельный вход не станет панацеей.

Куйвашев: отдельный вход в магазинах на Урале не станет «выходом» из самоизоляции

Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram рассказал о том, какие новые меры поддержки планируется ввести в Свердловской области. В частности, на совещании с предпринимателями было предложено освободить ТЦ от уплаты налога на имущество и земельного налога, а также от арендных платежей за четыре месяца, до конца июня.

Рассказал губернатор и об еще одной мере поддержки.

Думаю, будет интересен арендатором ТЦ и кафе. Это займ «Новый старт» размером до 500 тысяч рублей на срок до трех лет с льготным периодом на 12 месяцев под максимально низкий процент годовых. Деньги можно будет потратить на выплату аренды, зарплат или пополнение оборотных средств. Думаю, этот продукт мы тоже запустим,поделился Куйвашев.

При этом, аналитики службы HeadHunter провели среди работодателей опрос, который показал, что 45% организаций из-за пандемии коронавируса сократили своих сотрудников.

В Свердловской области почти половина предприятий сократили штат из-за пандемии

В России был зарегистрирован первый препарат для лечения коронавируса под названием «Авифавир». Ожидается, что в больницы он поступит 11 июня.

Стала известна дата поступления российского лекарства от коронавируса в клиники

А в Свердловской области появился еще один реабилитационный центр для больных COVID-19. Он располагается в Нижнем Тагиле на базе больницы РЖД.

В Нижнем Тагиле больница РЖД станет реабилитационным центром для больных COVID-19

Тагильчанка с положительным тестом на коронавирус рассказала, как в городе лечат пациентов с подтвержденным диагнозом.

«У всех психоз»: тагильчанка с COVID-19 рассказала о странностях болезни и лечении

При этом в регионе коечный фонд насчитывает 31 тысячу коек. Почти шесть тысяч из них были отданы для лечения больных коронавирусом.

В Свердловской области определены места пребывания бессимптомных больных COVID-19

Также в Свердловской области был утвержден список из девяти учреждений, где может оказываться помощь в амбулаторных условиях больным, у которых заболевание протекает без выраженных симптомов.

В Свердловской области определены места пребывания бессимптомных больных COVID-19

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков подписал приказ о порядке оказания медицинской помощи детям, у которых коронавирус протекает без симптомов. Так, ребенок может оставаться дома, если у него подтверждено наличие инфекции, но при соблюдении некоторых условий.

Свердловский минздрав рассказал об условиях лечения COVID-19 у детей на дому

В Свердловской области на меры по противодействию коронавирусной инфекции потрачено больше пяти миллиардов рублей. В частности, эти средства потрачены на выплаты на детей, а также доплаты за работу с COVID-19 сотрудникам соцучреждений.

В Свердловской области на борьбу с COVID-19 потрачено больше пяти миллиардов рублей

В Екатеринбурге выявлено еще несколько вспышек коронавируса. Так, у 16 врачей в ОКБ № 1 подтверждена инфекция, один из отделов ГИБДД отправлен на карантин, а также стало известно о вспышке в ГУ МВД по Свердловской области, где несколько десятков сотрудников оказались заражены.

Кроме того, карантин закрыты два отделения Свердловской областной психбольницы, так как там выявлено несколько случаев заражения коронавирусом. Кроме того, полностью на карантин закрылась и горбольница № 20 в Екатеринбурге.

Горбольницу №20 Екатеринбурга полностью закрыли на карантин по коронавирусу

Владимир Путин утвердил дату голосования по Конституции РФ. Оно пройдет 1 июля. В связи с этим власти Свердловской области рассматривают ряд мер, которые могут быть применены для защиты граждан от коронавируса на голосовании. Так, Законодательное Собрание региона подготовило законопроект, позволяющий вносить корректировки в Избирательный кодекс. В частности, власти планируют разрешить гражданам голосовать дистанционно.

Свердловское Заксобрание рассмотрит законопроект о дистанционном голосовании

В конце июня у выпускников 11 классов пройдет сдача ЕГЭ. В каждом учреждении, где будут проходить экзамены, будут соблюдены все меры безопасности, а еще у школьников обязательно измерят температуру и если она окажется повышенной, то ребенок до экзамена допущен не будет.

В Свердловской области до сдачи ЕГЭ не допустят выпускников с повышенной температурой

Статистика заболеваемости за неделю с 30 мая по 5 июня неутешительная. Каждый день регистрируется около 300 случаев заражения коронавирусом, а также растет число летальных случаев. Так, 30 и 31 мая было подтверждено по одному летальному случаю, но с 1 по 5 июня ежедневно оперативный штаб сообщает о смерти еще двух человек ежедневно. Так, за неделю число летальных случаев выросло до 37 человек.

Что касается количества зараженных, то статистика выглядит следующим образом: 30 и 31 июня количество зараженных составило 261 и 265 случаев, соответственно. Однако с начала недели число случаев достигает почти 300 человек. Так, в понедельник, 1 июня, подтверждено 283 случая заражения, во вторник, 2 июня — уже 292. Рекордной по числу заболевших за сутки стала среда, 3 июня. В этот день выявлено 357 случаев заболевания. 4 июня, в четверг, у 298 человек подтвердился коронавирус и только в пятницу, 5 мая, за сутки прирост был самым низким и составил 251 человек. В общей сложности коронавирус был подтвержден у 6930 человек.