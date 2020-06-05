За первый день клипы ВКонтакте собрали 110 млн просмотров

Сервис привлёк 8 миллионов человек — благодаря им клипы собрали 110 миллионов просмотров за один день. При этом «Клипы» были доступны только 40% аудитории платформы — в ближайшие дни смотреть видео раздела смогут все пользователи мобильного приложения VK.

В среднем каждый зашедший в раздел посмотрел 13 роликов, а один из пользователей не смог оторваться от ленты и установил рекорд: посмотрел 1681 клип за неполный день. Аудитория активно обсуждает видео и поддерживает авторов: всего за день зрители написали 92 тысячи комментариев и поставили 3,7 млн отметок «Нравится».

Клипы, которые в первый день сильнее всего заинтересовали зрителей:

Больше всего просмотров (4,8 млн), а также отметок «Нравится» (174 тысячи), собрал клип от фронтмена группы The Hatters Юрия Музыченко: vk.com/clip6593809_456239223.

vk.com/clip6593809_456239223. Чаще всего пользователи пересматривали фокус от Элины Фазлетдиновой: vk.com/clip49472784_456239179.

vk.com/clip49472784_456239179. Самое большое количество комментариев — 2,6 тысяч — зрители оставили приветствию от Кати Адушкиной: vk.com/clip222267609_456239689.

Также «Клипы» стали одной из самых обсуждаемых в рунете тем. Пользователи написали о них больше 35 тысяч постов.

«Клипы» — это бесконечная лента коротких вертикальных видео на самые разные темы: от развлечений до образования. Уже сейчас клипы публикуют Павел Воля, Екатерина Варнава, Евгений Кулик, Илья Соболев, Филипп Киркоров и сотни других приглашённых авторов, а вскоре возможность размещать собственные видео появится у каждого.

С помощью инструментов сервиса любой пользователь без специальных навыков и дорогостоящей техники сможет создавать контент на уровне, близком к профессиональному. Одна из ключевых особенностей съёмки — управление с помощью AR-механик. Начать запись ролика или включить эффект можно будет специальными жестами — ✌️👌✋👍👎✊☝️👈🤙❤️

Набрать просмотры на начальном этапе поможет социальный граф: первыми ролики увидят друзья и подписчики. Выход к широкой аудитории обеспечит новая рекомендательная платформа, которая учитывает миллиарды сигналов об интересах пользователей, их любимых форматах контента, а также о взаимодействиях внутри и вне социального графа и подписок. Благодаря всей этой информации алгоритмы смогут предложить каждому пользователю свежий клип, интересный именно ему.