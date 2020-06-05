Жителей Среднего Урала ждут по-летнему тёплые выходные

В субботу, 6 июня, воздух прогреется днём до плюс 24 градусов, ночью будет прохладнее – около 10 градусов выше нуля. Ветер будет преимущественно южного направления со скоростью до семи метров в секунду. Местами в горах ночью возможны нулевые температуры.

7 июня, в воскресенье, ветер сменит направление на юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду, возможны порывы до 13 метров в секунду. Ночью значительно потеплеет – столбик термометра остановится на отметке в +13 градусов. Днём синоптики обещают до плюс 26.