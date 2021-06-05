Эксперты обсудили обновление системы поступления в вузы на ПМЭФ-2021

Эксперты обсудили обновление системы поступления в вузы на ПМЭФ-2021
Эксперты обсудили обновление системы поступления в вузы на ПМЭФ-2021
5 июня, 12:49ОбществоФото: flickr.com
В последний день ПМЭФ состоялась дискуссия под названием «Точное попадание: какой должна быть система приема в университеты», участником которой стал ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов и глава Минобразования РФ Валерий Фальков.

Эксперты подняли проблему оптимизации ЕГЭ и повышения справедливости и эффективности поступления в вузы.

Как подчеркнули участвовавшие в мероприятии, ЕГЭ на данный момент является социальным лифтом для детей из малых городов и сел. Россияне часто высказывают мнение, чтобы этот экзамен упразднили, но ученики старших классов и их родители желают, чтобы его сохранили и улучшили, сообщает Gorod55.

«В системе образования РФ переход „школа — вуз“ один из самых удачно организованных в мире, есть система олимпиад, которой можно гордиться», — сказал Ярослав Кузьминов.

Также он считает, что есть несколько методов, как повысить эффективность и справедливость системы приема в высшие учебные заведения. Следует дать возможность пересдачи ЕГЭ, учитывать достижения учеников в спорте и искусстве, а также организовывать как можно больше олимпиад по различным предметам.

Кроме этого, он напомнил о проблеме, когда студентами Москвы и Санкт-Петербурга становится больше приезжих из других городов, чем местных. Он уверен, что необходимо задуматься над механизмами компенсации неудовлетворенности в обществе, а также заняться перераспределением бюджетных мест.

«Следует обратить внимание на соотношение с трудовым рынком, мы ежегодно наблюдаем проблему некачественного заполнения бюджетных мест. Также выпускник, получивший 80 баллов, нередко должен платить за обучение», — отметил Кузьминов.

За инициативу по модернизации ЕГЭ высказался и руководитель Минобразования России Валерий Фальков. Он считает необходимым увеличить в региональных вузах число бюджетных мест и запустить программу, направленную на развитие таких учебных заведений.

Отметим, что в минувшем году в РФ сократили ставку по образовательным кредитам с господдержкой до 3%. Также были продлены сроки выплаты и льготный период. Поэтому численность получателей таких займов увеличилась, если проводить параллель с 2019 годом, троекратно, и достигла 11 тысяч человек.

«ЕГЭ изменяется, внедряются нововведения, и степень удовлетворенности экзаменом со стороны учащихся школ и студентов вузов растет. Но нам не стоит забывать об окне приема и его качестве посредством классических экзаменов внутри учебных заведений и колледжей», — заключил Ярослав Кузьминов.

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