Массово увольняются медсестры из больницы Екатеринбурга из-за «рабских условий»

Всего в отделении 60 мест и шесть мест в палате интенсивной терапии для тяжелобольных. Всех пациентов обслуживает три человека в сутки. Медики пояснили, что не раз просили руководство взять на работу санитаров и получили обещание, что это будет сделано. Однако ситуация за несколько лет не изменилась.