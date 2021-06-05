Массово увольняются медсестры из больницы Екатеринбурга из-за «рабских условий»

По словам медиков, в отделении до весны работали 13 человек, а начиная с марта семь уже уволились.
Помимо уволившихся семи, на данный момент заявления написали еще шесть человек, при этом четверо настроены серьезно, цитирует Е1 слова медбрата.
Медики рассказали изданию о больших нагрузках, нарушениях и нежелании руководства решать проблемы. Они пояснили, что главная претензия состоит в отсутствии санитаров. Работать за них с лежачими больными приходится медсестрам и медбратьям.
Всего в отделении 60 мест и шесть мест в палате интенсивной терапии для тяжелобольных. Всех пациентов обслуживает три человека в сутки. Медики пояснили, что не раз просили руководство взять на работу санитаров и получили обещание, что это будет сделано. Однако ситуация за несколько лет не изменилась.
Также они рассказали, что в отделении не хватает медперсонала и им приходится выходить на работу не сутки через трое, а сутки через сутки. При этом никаких дополнительных выплат они не получают и очень устают.
Это рабские условия. И меня вот что удивляет, руководство ничего не сделало для того, чтобы люди не уходили. Кроме пустых обещаний, конечно, рассказал медик.
Напомним, в октябре 2020 года из Центральной больницы № 1 в Екатеринбурге начали массово увольняться медики, при чем не только младший и средний медперсонал, но и врачи. Причиной для этого их коллеги называли низкие коронавирусные доплаты и сообщали о 80 уволенных.